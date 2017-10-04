В Барнауле за звание "Мисс ИТ-2017" поборются 11 девушек. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Александра Татарникова. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Александра Татарникова. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Анастасия Беллер. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Анастасия Беллер. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Галина Ярошенко. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Галина Ярошенко. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Дарья Воликова. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Дарья Воликова. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Дарья Жижина. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Дарья Жижина. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Дарья Таку. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Дарья Таку. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Ирина Беспалова. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Ирина Беспалова. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Марина Эрнст. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Марина Эрнст. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Мария Осецкая. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Мария Осецкая. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Татьяна Жигалина. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Татьяна Жигалина. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Юлия Борзилова. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц. Юлия Борзилова. Фото: Ирина Роджерс и личные фотоархивы участниц.

Конкурс "Мисс ИТ" – одна из традиционных площадок алтайского ИТ-Форума, которая разбавляет его деловую программу. С каждым годом это яркое событие привлекает внимание широкого круга зрителей. По словам организаторов, "Мисс ИТ" отличается от традиционных конкурсов красоты. Здесь оцениваются не только внешние данные, но и находчивость, остроумие, умение показать себя и свои таланты.

В этом году организаторы немного изменили правила приема заявок. Участницам конкурса нужно подготовить небольшой рассказ о себе и своих увлечениях. Все участницы разные – одни уже добились карьерных высот, другие только окончили университет. Всех их объединяет сфера деятельности и целеустремленность, отмечают организаторы.

В конкурсе будут участвовать Галина Ярошенко, Татьяна Жигалина, Дарья Жижина, Ирина Беспалова, Марина Эрнст, Юлия Борзилова, Александра Татарникова, Дарья Воликова, Анастасия Беллер, Мария Осецкая и Дарья Таку.

Финал "Мисс ИТ" будет состоять из нескольких этапов. Девушкам предстоит показать дефиле и пройти интеллектуальный конкурс, по итогам которых жюри выберет победительницу.

Организатором мероприятия выступает комитет по информационным технологиям Алтайской ТПП.

Факт

Впервые соревнование среди специалисток технической сферы региона провели в 2009 году.