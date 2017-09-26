В Барнауле задержали мошенника с сотнями сим-карт

По данным следствия, подозреваемый размещал в интернете объявления о продаже различных запчастей на автомобили. Когда покупатели переводили деньги, мужчина удалял аккаунты в сети и отключал мобильные телефоны.

Преступником оказался житель Кемеровской области 1986 года рождения, ранее судимый. Подозреваемый уже дал признательные показания. У него изъяли около 200 сим-карт различных операторов, 5 флеш-карт, более 20 чеков по получению денежных средств, более 10 банковских карт различных банков, 2 компьютера, 11 сотовых телефонов, копии паспортов, ПТС, договоры купли-продажи.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.