В Барнауле задержали мошенника с сотнями сим-карт

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Сегодня, 10:50.
Происшествия

Барнаульские полицейские задержали мужчину, который обманывал людей через интернет. У него изъяли около 200 сим-карт, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Изъятые сим-карты.
Изъятые сим-карты. Фото: 22.мвд.рф.

По данным следствия, подозреваемый размещал в интернете объявления о продаже различных запчастей на автомобили. Когда покупатели переводили деньги, мужчина удалял аккаунты в сети и отключал мобильные телефоны.

Преступником оказался житель Кемеровской области 1986 года рождения, ранее судимый. Подозреваемый уже дал признательные показания. У него изъяли около 200 сим-карт различных операторов, 5 флеш-карт, более 20 чеков по получению денежных средств, более 10 банковских карт различных банков, 2 компьютера, 11 сотовых телефонов, копии паспортов, ПТС, договоры купли-продажи.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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