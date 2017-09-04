В Барнауле закрылся бар-музей "Коммуналка", который работал по адресу ул. А. Петрова, 225в. Об этом сообщается на официальной странице заведения в соцсети. В конце августа в баре провели прощальную вечеринку.
"Друзья, все истории рано или поздно заканчиваются. Вот и мы приняли решение завершить историю, длившуюся 6 лет. Мы официально заявляем о закрытии легендарного бара! Конечно, мы обязательно вернемся с другим проектом, но это будет уже другая история...", — написано в одном из последних постов заведения.
О каких проектах идет речь, не сообщается.
Интерьер заведения, большое количество старинных вещей, собранных в баре, напоминали советскую коммуналку или музей.
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