В Барнауле закрылся бар-музей "Коммуналка"

"Друзья, все истории рано или поздно заканчиваются. Вот и мы приняли решение завершить историю, длившуюся 6 лет. Мы официально заявляем о закрытии легендарного бара! Конечно, мы обязательно вернемся с другим проектом, но это будет уже другая история...", — написано в одном из последних постов заведения.

О каких проектах идет речь, не сообщается.

Интерьер заведения, большое количество старинных вещей, собранных в баре, напоминали советскую коммуналку или музей.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле закрылись кофейня "Шоколадница", мит-холл Koster, кофе Subway и ресторан Il Patio.