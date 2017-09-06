В Барнауле заработала служба моментальной доставки еды.

– Алексей, расскажите, почему решили открыть в Барнауле службу доставки еды?

– Создать сервис доставки еды "Скорый повар" мы решили, когда в очередной раз в обеденный перерыв столкнулись с вопросом: "Где можно быстро, вкусно и не слишком затратно поесть?" Большинство кафе и ресторанов доставляют обед через час, а то и позже, если не оформить заказ предварительно. Обедать хочется каждый день, но стоимость доставки довольно дорогая, а порции совсем маленькие.

Тогда мы начали думать: как можно сократить время ожидания заказа, как сделать так, чтобы покупали обеды постоянно, а еда всегда была горячая и свежая? Мы подумали, что стоимость доставки не должна превышать 30 рублей. При этом клиенты будут получать их любимые блюда большими порциями из качественных продуктов. Так родилась основная концепция будущего сервиса.

– В чем ваше отличие от других служб доставки еды?

– "Скорый повар" – уникальный сервис Барнаула. Это не агрегатор и не ресторан. У нас нет call-центра, менеджеров и других звеньев производственной цепочки. Пока заказы оформляются на сайте. Но в скором времени это можно будет сделать через мобильное приложение. Чтобы купить обед, достаточно будет нажать кнопку "Заказать", и через 10 минут еда будет на вашем столе. В зависимости от расположения время заказа может быть немного дольше или, наоборот, быстрее.

– Сколько стоит пообедать?

– Комплексный обед можно купить за 130 рублей. Он включает салат, горячее блюдо с гарниром. Каждый день предлагаются два разных набора на выбор. К ним дополнительно можно взять суп (стоимостью от 40 рублей), морс (30 рублей). Плюс доставка 30 рублей. Если заказывать вместе с коллегой, то на доставке можно сэкономить – ее посчитают на двоих.

– Кто готовит еду?

– Мы серьезно подошли к выбору партнера, который будет готовить еду, и остановились на одном из ресторанов города. Не будем восхвалять нашу команду поваров, за нас все скажут наши обеды.

– Какая минимальная сумма заказа?

– У нас ее нет. Никаких "400 рублей", "от 900 рублей" и так далее. Привезем один обед или десять – все равно. Не надо ничего "докупать", если вам это не нужно. Мы не поддерживаем идеи минимальной суммы заказа, поэтому у нас ее не будет.

– Как вы успеваете доставлять заказ через 10 минут после заказа?

– Умные алгоритмы, хороший софт, скоростные курьеры и немного волшебства – все это позволит доставлять обеды быстро. Курьеры постоянно пополняют свои запасы от фудтрэков, которые привозят им свежие порции обедов. Так что еда будет поступать через несколько минут после ее приготовления.

– Почему вы не доставляете еду "до порога"?

– В службах доставки еды, как правило, у курьера много времени уходит на то, чтобы найти нужный офис, подняться на этаж или найти квартиру. В нашем случае курьер привозит еду к тротуару, где его встретит заказчик. Это нужно для того, чтобы наш сотрудник успел привезти каждому клиенту его обед за 10 минут. Все просто и удобно.

– Сможете ли обеспечить обедом большой коллектив?

– В "Скором поваре" можно сделать заказ на всю неделю и получать обеды каждый день в удобное для вас время. Для нас не важно, насколько большим будет коллектив. Мы привезем все вовремя, и клиенты обязательно останутся довольными.

Сделать заказ можно прямо сейчас на сайте skoriypovar.ru

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