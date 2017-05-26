В Барнауле женщина обманула 8 человек, сдавая квартиру в аренду

В Железнодорожном районном суде рассматривается уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в том, что она обманула пять человек, которым якобы сдала квартиру в аренду. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемая якобы сдавала свою квартиру и брала предоплату с арендаторов от 3 до 6 тысяч рублей, хотя на самом деле сдавать ничего не собиралась.
У клиентов она просила отсрочку на пару дней, чтобы выехать из квартиры. Однако через 1-2 дня женщина перестала отвечать на телефонные звони. Таким образом она обманула пять человек.
При этом, в марте этого года ее уже осудили за аналогичное преступление и назначили 200 часов обязательных работ. Однако обвиняемую не остановил ни приговор суда, ни тот факт, что в настоящее время судом рассматривается уголовное дело в отношении нее. В апреле она снова обманула трех человек. В настоящее время ведется следствие.
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