В Барнауле жёстко столкнулись ВАЗ и Toyota, есть пострадавшие

На моих глазах произошло ДТП. Вызвали "скорую", у пассажира с иномарки, похоже, перелом. Остальные в порядке. Иномарка ехала по главной с небольшой скоростью, "Жигули" не уступил и на полной скорости ринулся совершать маневр. В любом случа, водитель ВАЗа виновен. Он меня сначала чуть не сбил.