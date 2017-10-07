В Барнауле жёстко столкнулись ВАЗ и Toyota, есть пострадавшие

Сегодня, 18:28.
Происшествия

Около 15.20 в Барнауле на пересечении малой Малахова и Георгия Исакова произошло серьезное ДТП между Toyota и ВАЗ. По словам очевидцев в Barnaul22, машины сильно покорежило, пострадали люди. На месте работали "Скорая", ГИБДД, МЧС.

ДТП в Барнауле. Фото: Александр Конкин в vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле. Фото: Елена Белорукова в vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле. Фото: Александр Конкин в vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле. Фото: Александр Конкин в vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле. Фото: Александр Конкин в vk.com/barneos22.

Лев Чепрасов:

Прям на глазах все произошло, все живы. Пассажира в "Марке" немного помяло, а водителя в "Жигулях" зажало дверью, отрывали силой.

Елизавета Гортман:

На моих глазах произошло ДТП. Вызвали "скорую", у пассажира с иномарки, похоже, перелом. Остальные в порядке. Иномарка ехала по главной с небольшой скоростью, "Жигули" не уступил и на полной скорости ринулся совершать маневр. В любом случа, водитель ВАЗа виновен. Он меня сначала чуть не сбил.

Автовладельцы также ругают данный перекресток, утверждая, что он аварийный.

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