В Барнауле жёстко столкнулись ВАЗ и Toyota, есть пострадавшие

Около 15.20 в Барнауле на пересечении малой Малахова и Георгия Исакова произошло серьезное ДТП между Toyota и ВАЗ. По словам очевидцев в Barnaul22, машины сильно покорежило, пострадали люди. На месте работали "Скорая", ГИБДД, МЧС.
Лев Чепрасов:
Прям на глазах все произошло, все живы. Пассажира в "Марке" немного помяло, а водителя в "Жигулях" зажало дверью, отрывали силой.
Елизавета Гортман:
На моих глазах произошло ДТП. Вызвали "скорую", у пассажира с иномарки, похоже, перелом. Остальные в порядке. Иномарка ехала по главной с небольшой скоростью, "Жигули" не уступил и на полной скорости ринулся совершать маневр. В любом случа, водитель ВАЗа виновен. Он меня сначала чуть не сбил.
Автовладельцы также ругают данный перекресток, утверждая, что он аварийный.
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