В Барнауле задержали вылет самолета из-за ЧП с пассажиркой

Как стало известно altapress.ru, пассажирке рейса Москва — Барнаул авиакомпании S7 стало плохо во время полета. Экипаж для поддержания жизнедеятельности женщины использовал специализированное оборудование с кислородом. В результате кислород был использован. Женщину в аэропорту встретили медики скорой помощи.

Однако выполнить рейс Барнаул — Москва лайнер не мог без комплектации самолета новым кислородным баллоном. Сложность была в том, что в зависимости от типа воздушного судна требуется разное оборудование. На его поиски и понадобилось время. В итоге спецоборудование доставили из Новосибирска.

Первоначально самолет (по расписанию) должен был вылететь в 8.10. Однако из-за ЧП вылет задержался до 15.45.

Справка

Кислородное оборудование в авиации — комплекс средств для защиты экипажа, пассажиров и других лиц, участвующих в полёте, от кислородной недостаточности, связанной с пониженным парциальным давлением кислорода во вдыхаемом воздухе при низком давлении в кабине, а также от воздействия продуктов сгорания в случае пожара.

Кислород на летательном аппарате хранится в жидком или газообразном состоянии. Газообразный медицинский кислород находится в шарообразных баллонах. Жидкий кислород хранится на самолёте в кислородных газификаторах.