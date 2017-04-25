В барнаульском аэропорту резко увеличился пассажиропоток

Количество авиаперевозок из международного аэропорта им. Г.С. Титова за первые три месяца увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает сайт авиапредприятия. За первый квартал аэропорт обслужил более 90 тысяч пассажиров. Чаще всего барнаульцы и жители края летали в Москву.
Количество вылетов за первые три месяца выросло на 6,8% по сравнению с предыдущим.
По данным аэропорта, из российских направлений самым востребованным остается московское. Из общего числа авиаперевозок более 75 тысяч человек летали в столицу страны. На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 51%, а на международных сразу на 183,6%. Из заграничных направлений популярностью пользуются Камрань (Вьетнам), Пхукет (Таиланд) и Бангкок (Таиланд). За три месяца в эти страны слетали более 12 тысяч пассажиров.
Лидером среди авиакомпаний по количеству авиаперевозок стала S7, которая обслужила около 28 тысяч пассажиров. На втором месте — перевозчик "Уральские авиалинии", с которой летали около 25 тысяч пассажиров.
Ранее altapress.ru писал о том, что количество авиаперевозок на международные направления из Барнаула за 2016 год сократилось на 33%. Снижение общего пассажиропотока связано с тем, что в аэропорту сократилось число рейсов на международном направлении, вырос курс валют и запретили вылеты в Турцию и Египет.
В 2017 году международный аэропорт им. Г.С. Титова возобновил прямые рейсы в Томск, Красноярск, Санкт-Петербург, а также в Сочи и Анапу.
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