В барнаульском "Леруа Мерлен" сняли с продажи уголь, названный в честь Обамы и Путина

Барнаульский "Леруа Мерлен" снял с продажи древесный уголь под торговыми марками "Обамавуд — кривое дерево" и "Россия — Президент". Об этом altapress.ru сообщил директор новосибирского предприятия "Жарики" Дмитрий Дёмин.
По словам Дёмина, о том, что его уголь изъяли с полок, он узнал накануне.
Дмитрий Дёмин,
директор фабрики "Жарики":
По моей информации, в сеть поступила жалоба от чиновников администрации Индустриального района Барнаула. Пока я не получил объяснений от "Леруа Мерлен", но сейчас выясняю, что произошло.
Дёмин рассказал altapress.ru, что уголь "Обамавуд" посвящен бывшему президенту США Бараку Обаме. На упаковке указаны высказывания о России, названные "обамавудки". Среди них: "Путин — плохой стратег", "Россия — главная угроза миру" и т.д. Предприниматель считает, что это могло стать причиной недовольства чиновников, однако возражает, что как раз осуждает политику экс-президента США. "Кривое дерево — это потому что Обама криво говорит", — объясняет Дёмин.
Уголь "Россия — Президент" выпущен в честь российского лидера Владимира Путина. На упаковке изображена карта России и перечислены достижения страны за время правления Путина. Среди них: "прекращение войны в Чечне", "возрождение армии", "Крым — наш".
"Никто кроме Путина и суда не может снять мой уголь с продажи", — заявил предприниматель altapress.ru.
По словам Дёмина, его уголь появился в продаже сети "Леруа Мерлен" осенью 2016 года.
На момент публикации altapress.ru не удалось получить комментарии от "Леруа Мерлен".
Факт
"Жарики" известны и другими "политическими" марками угля. Например, "Дональд Трамп" со слоганом ""Шпион" холода — президент заката!". Также фабрика выпускает уголь "Грязная Фрау Меркель".
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