В барнаульском Нагорном парке установят огромный крест

27 сентября в барнаульском храме Иоанна Предтечи митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятит новый поклонный крест. Его установят вместо старого деревянного рядом с храмом в Нагорном парке, сообщает пресс-служба Алтайской митрополии.

Высота нового креста — 6 метров. Его установят на бетонном постаменте. Освящение приурочили к празднику Воздвижения Креста Господня и 2000-летию Рождества Христова. Праздник пройдет в 11 утра в Иоанно-Предтеченском храме.