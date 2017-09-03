В барнаульском Научном городке водитель врезался в столб и выпал из машины поспать

Столб, провод. Фото: Михаил Хаустов. Водитель уснул, "припарковавшись". Фото: Елена Сергеева, vk.com/barneos22. Водитель уснул, "припарковавшись". Фото: Елена Сергеева, vk.com/barneos22.

После чего выпал из машины и уснул. Сообщается, что водитель пьян.