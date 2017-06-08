В барнаульской бургерной нашли нарушения после заявлений об отравлениях клиентов

В правоохранительные органы поступило экстренное извещение одной из больниц о госпитализации двух барнаульцев, которые сообщили о том, что им стало плохо якобы после посещения бургерной "MAMA, Ya POEL burgers", сообщает прокуратура края.
Первый заместитель краевого прокурора согласовал Роспотребнадзору внеплановую проверку заведения "в связи с наличием угрозы причинения вреда здоровью граждан".
Контролирующий орган привлек экспертов для отбора проб готовых блюд, которые подверглись лабораторному исследованию и экспертизе качества продукции. Была дана оценка соблюдению предприятием общественного питания санитарно-эпидемиологических требований.
Из заявления прокуратуры края:
Результаты проверки показали, что в кафе "Мама, я поел бургерс" были нарушены требования Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН при приготовлении пищи. Не проводилась ежедневная оценка качества полуфабрикатов и кулинарных изделий, на участке формирования готовых блюд не были установлены бактерицидные лампы. Для приготовления блюд использовалось грязное оборудование, а работающие с пищевыми продуктами лица не проходили периодические медицинские осмотры.
По результатам лабораторных исследований на смывах с объектов внешней среды (используемых для пищи подносов для бургеров, разделочных досок, спецодежды и перчаток поваров) были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, вероятнее всего явившиеся причиной острого отравления граждан.
Руководству заведения выдали предписание с требованием устранить нарушения санитарных норм при приготовлении пищи. Виновных привлекли к административной ответственности.
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