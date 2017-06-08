В барнаульской бургерной нашли нарушения после заявлений об отравлениях клиентов

Результаты проверки показали, что в кафе "Мама, я поел бургерс" были нарушены требования Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН при приготовлении пищи. Не проводилась ежедневная оценка качества полуфабрикатов и кулинарных изделий, на участке формирования готовых блюд не были установлены бактерицидные лампы. Для приготовления блюд использовалось грязное оборудование, а работающие с пищевыми продуктами лица не проходили периодические медицинские осмотры.

По результатам лабораторных исследований на смывах с объектов внешней среды (используемых для пищи подносов для бургеров, разделочных досок, спецодежды и перчаток поваров) были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, вероятнее всего явившиеся причиной острого отравления граждан.