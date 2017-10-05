В барнаульской колонии открыли зал для занятий боксом

В ИК-3 открыли зал для занятий боксом. В церемонии приняли участие начальник УФСИН России по Алтайскому краю Валерий Усачев, президент Федерации профессионального бокса Алтайского края Армен Тоноян и тренер Манвел Габриелян.
С инициативой открыть зал бокса в УФСИН обратились представители краевой Федерации профессионального бокса. В ведомстве эту идею поддержали. Администрация ИК-3 предоставила подходящее помещение. За счет средств краевой Федерации профессионального бокса в нем провели ремонт, закуплено соответствующее оборудование — ринг, спортивные снаряды, перчатки, капы и прочее.
Желающих заниматься боксом среди осужденных довольно много. Но тренироваться будут только те, кто соблюдает установленные правила внутреннего распорядка в исправительном учреждении и не нарушает дисциплину.
В зале одновременно смогут заниматься 8-10 человек. Тренировать осужденных будет тренер известного боксера-тяжеловеса Николая Валуева Манвел Габриелян. Тренировки начнутся в ближайшее время. К слову, Манвелу Габриеляну новый спортивный зал очень понравился. Он надеется вырастить здесь чемпионов.
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