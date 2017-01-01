В Белокурихе-2 через месяц заработает первый гостиничный комплекс

Отель рассчитан на 40 номеров, на его строительство ушло около 20 млн рублей. Инвестор проекта — бийская компания "Сиблюкс-Центр".

Чтобы завершить работу, к гостиничному комплексу осталось провести свет и воду.

По данным управления по туризму, масштабные инженерные работы на территории нового курорта, связанные со строительством, газопровода, водопровода и системы водоотведения, планируют до конца 2017 года. Как ранее сообщали altapress.ru в "Курорте Белокуриха", в туркластере сейчас идет строительство небольших гостиниц и историко-рекреационного комплекса "Купеческая слобода", который заработает после запуска систем коммуникаций.