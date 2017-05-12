В Белокурихе откроют лыжероллерную трассу для спортсменов

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Сегодня, 17:04.
Туризм

16 мая в Белокурихе пройдет торжественное открытие лыжероллерной трассы, в котором примет участие сборная команды Казахстана и двух сборных команд России, сообщает пресс-служба санатория "Россия". Открытие трассы пройдет в 9.30.

Санаторий "Россия".
Санаторий "Россия". Фото: архив ЗАО "Санаторий "Россия".

Протяженность трассы около 1,7 км, она проходит от эко-отеля "Эхо" до "Конного двора". Инвестором проекта выступает белокурихинский санаторий "Россия", сообщается на сайте города-курорта.

Напомним, в санатории "Россия" часто отдыхают российские спортсмены. В разное время здесь бывали сборная России по биатлону, чемпионы Олимпийских игр по бобслею и скелетону, мужская и женская сборные страны по биатлону, российские горнолыжники и сноубордисты.

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