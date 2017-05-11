В Белокурихе появится кемпинг для палаточного городка

Территорию обработали от клеща, здесь установили душ, туалет и зону барбекю. Гости кемпинга смогут питаться в этническом кафе. Подобного места для палаточного городка в Белокурихе больше нет.

Рядом со стоянкой для отдыха находится канатно-кресельная дорога на вершину горы Церковка.

Строительство кемпинга должны завершить в конце мая.

Ранее altapress.ru сообщал, что новый инвестор "Бирюзовой Катуни" собираются построить современный кемпинг со стоянкой для трейлеров, кухней, благоустроенными сантехническими блоками и другими объектами.