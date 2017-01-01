В Белом доме сообщили о желании Трампа заключить сделку с Россией

"Если президент сможет заключить сделку с Россией, он пойдет на это. Он понимает, что сможет найти общий язык в борьбе с ИГИЛ и по вопросам, связанным с ростом экономики. Если это будет в интересах США, он пойдет на сделку", — сказал Спайсер.

Президент США неоднократно заявлял о стремлении наладить отношения с Москвой. В конце января Спайсер выразил уверенность, что Трамп сможет этого достичь, "потому что он умеет заключать сделки", отмечает РБК.