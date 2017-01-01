В Белом доме сообщили о желании Трампа заключить сделку с Россией

Американский лидер Дональд Трамп готов заключить "сделку" с Кремлем в вопросах экономики и в борьбе с "Исламским государством" (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Однако Трамп готов идти на сделку, если она будет в интересах США.
"Если президент сможет заключить сделку с Россией, он пойдет на это. Он понимает, что сможет найти общий язык в борьбе с ИГИЛ и по вопросам, связанным с ростом экономики. Если это будет в интересах США, он пойдет на сделку", — сказал Спайсер.
Президент США неоднократно заявлял о стремлении наладить отношения с Москвой. В конце января Спайсер выразил уверенность, что Трамп сможет этого достичь, "потому что он умеет заключать сделки", отмечает РБК.
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