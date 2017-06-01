В Бийске без горячей воды могут остаться детские дома из-за конфликта мэрии и энергетиков

По данным энергетиков, 31 мая без предупреждения было отключено электричество в котельных № 6, 30, 42 и трех тепловых пунктах, которые обслуживают многоквартирные дома и социальные учреждения заречной части Бийска. Была приостановлена работа котельных, что может привести к отключению горячей воды в Заречье.

Как сообщил главный инженер "Теплоэнергогаза" Антон Казарин, на базе котельной № 6 запустили резервную дизельную установку, чтобы обеспечить циклическую подачу горячей воды, в первую очередь, в социальные учреждения района. Устройство работает на солярке, в компании затрудняются ответить, сколько сможет проработать эта дизельная установка.

Из официального сообщения энергетиков:

Руководство ООО "Теплоэнергогаз" связывает случившееся с давним затяжным конфликтом с администрацией города по вопросу взаимных задолженностей. На сегодня задолженность администрации Бийска по социальной помощи предприятиям, финансируемым из местного бюджета, за услуги ООО "Теплоэнергогаз" составляет 90,8 млн.руб. (без учета задолженности за май). В результате отсутствия средств ООО "Теплоэнергогаз" вынужденно задерживает оплату электроэнергии ее поставщикам — "Алтайкрайэнерго". На сегодня сумма долга составляет около 10 млн. рублей.

Как утверждает директор "Теплоэнергогаза" Евгения Гребенщикова, никаких ответов на неоднократные обращения в администрацию города Бийска с просьбой погасить существующую задолженность не поступало.