В Бийске будут судить девушку, которая организовала игорный бизнес

По данным следствия, летом прошлого года девушка организовала и проводила на территории Бийска азартные игры с использованием игрового оборудования и Интернета под видом осуществления внебиржевой деятельности и с применением программно-аппаратных комплексов. Она проводила игры несколько месяцев в двух игровых точках, где работали администраторы, которые не знали о деятельности работодательницы.

Проведение игр пресекли сотрудники полиции. Сейчас уголовное дело направили в суд.