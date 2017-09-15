В Бийске будут судить девушку, которая организовала игорный бизнес

В Бийске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы, которая проводила азартные игры в городе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, летом прошлого года девушка организовала и проводила на территории Бийска азартные игры с использованием игрового оборудования и Интернета под видом осуществления внебиржевой деятельности и с применением программно-аппаратных комплексов. Она проводила игры несколько месяцев в двух игровых точках, где работали администраторы, которые не знали о деятельности работодательницы.
Проведение игр пресекли сотрудники полиции. Сейчас уголовное дело направили в суд.
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