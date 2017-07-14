В Бийске будут судить мужчину за насилие над двумя падчерицами

В Бийске будут судить 32-летнего уроженца Таганрога, который в 2014 году насиловал двух малолетних падчериц, а потом долгое время скрывался от следствия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, с июля по ноябрь 2014 года мужчина, находясь у себя дома в Бийске, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих малолетних падчериц.
О преступлении следователи узнали лишь спустя 2 года, когда обвиняемый вместе с семьей уехал в другой регион. По факту насилия возбудили уголовное дело, мужчину объявили в федеральный розыск. Гражданин постоянно менял свое место жительства, переезжая в Кемеровскую, Томскую, Омскую, Брянскую, Тверскую области. Но установить его местонахождение удалось. Злоумышленника задержали в Твери и доставили в Бийск для проведения следственных действий. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.
Несмотря на давность преступлений, следствию удалось собрать достаточные доказательства вины мужчины. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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