В Бийске будут судить мужчину за насилие над двумя падчерицами

По данным следствия, с июля по ноябрь 2014 года мужчина, находясь у себя дома в Бийске, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих малолетних падчериц.

О преступлении следователи узнали лишь спустя 2 года, когда обвиняемый вместе с семьей уехал в другой регион. По факту насилия возбудили уголовное дело, мужчину объявили в федеральный розыск. Гражданин постоянно менял свое место жительства, переезжая в Кемеровскую, Томскую, Омскую, Брянскую, Тверскую области. Но установить его местонахождение удалось. Злоумышленника задержали в Твери и доставили в Бийск для проведения следственных действий. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

Несмотря на давность преступлений, следствию удалось собрать достаточные доказательства вины мужчины. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.