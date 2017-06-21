В Бийске мошенник лишил жилья девять человек

Суд установил, что с июля 2014 по январь 2015 года подсудимый предлагал людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, оформить договоры займа денег. Чтобы обеспечить возврат долга, те должны были переоформлять на него или его родственников и знакомых жилье, земельные участки. Он убеждал потерпевших, что после оплаты долга недвижимость и земля будут им возвращены. На самом деле этого не происходило.

В результате 9 граждан лишились жилья. Им причинен ущерб более 9,2 млн руб.

Мужчину приговорили к 6 годам колонии общего режима.