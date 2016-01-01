В Бийске на улице нашли мёртвыми двоих мужчин

Двоих мужчин нашли мертвыми в разных районах Бийска. Одного из них обнаружили 23 декабря в промышленной зоне, другого — 25 декабря на одной из улиц города.
Как рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, эти смерти никак не связаны между собой.
В первом случае, по предварительным данным, мужчина погиб в связи с имеющимся заболеванием. Другого погибшего нашли в сугробе возле жилого дома. Следствие установило, что бийчанин был сильно пьян. Что стало причиной его смерти, предстоит выяснить судмедэкспертам.
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