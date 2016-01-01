В Бийске на улице нашли мёртвыми двоих мужчин

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, эти смерти никак не связаны между собой.

В первом случае, по предварительным данным, мужчина погиб в связи с имеющимся заболеванием. Другого погибшего нашли в сугробе возле жилого дома. Следствие установило, что бийчанин был сильно пьян. Что стало причиной его смерти, предстоит выяснить судмедэкспертам.