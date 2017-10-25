В Бийске водитель автобуса ПАЗ сбил 82-летнюю бабушку

24 октября, около 19.40, в Бийске водитель автобуса наехал на пешехода. Сбили женщину 82-х лет.
Как altapress.ru сообщили в ГИБДД края, 59-летний водитель, сидя за рулем ПАЗ-32054, двигался со стороны переулка Н. Липового по улице Степана Разина. Около бассейна "Дельфин"он наехал на бабушку, которая шла в попутном направлении по обочине. Женщине оказали медицинскую помощь на месте, не госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку.
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