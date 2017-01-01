В Бийске за полмесяца дважды обокрали один и тот же киоск

Ночью неизвестный злоумышленник сорвал замки с киоска, проник в помещение и похитил из холодильника несколько бутылок безалкогольных напитков различных наименований. Общая стоимость похищенного товара составила более тысячи рублей.

Эксперт-криминалист, осматривающий место происшествия, обнаружил достаточно веские улики. По подозрению в совершении данной кражи задержали 19-летнего бийчанина, который под грузом предъявленных доказательств сознался в содеянном и написал явку с повинной.

Полицейские отмечают, что в течение двух последних недель этот киоск уже дважды подвергался преступным посягательствам, и оба факта оперативно раскрыли.