В Бийске за получение маленькой бани в концессию боролись два конкурента

Небольшую общественную баню №7 в Бийске (22 места), построенную еще в 1935 году, передали в концессию повторно. Еще в 2013 году она была передана в концессию на 25 лет индивидуальному предпринимателю Андрею Романову, сообщает "Бийский рабочий". Бийчане весьма напряженно восприняли передачу, но затем местные газеты написали, что за полтора года баню "просто не узнать" и она "переживает второе рождение".

СМИ также сообщали, что банным делом Андрей Романов занимается вместе с другом предпринимателем Олегом Солдатовым.

Справка

Концессионное соглашение — договор, в соответствии с которым концессионер за счет счет создает и реконструирует имущество, которое принадлежит или будет принадлежать концеденту (в данном случае муниципалитету). Изменение целевого назначения имущества не допускается.

Однако в июле 2016 года Романов, у которого был еще и другой бизнес (по данным СМИ, строительный), был признан банкротом, ему ввели реализацию имущества, которая продолжается до сих пор. А баня вернулась в муниципалитет и власти снова была выставили на торги право заключения концессионного соглашения на эксплуатацию и реконструкцию этого заведения.

На конкурс, который состоялся 28 апреля, подали заявки две бийских компании: "Фасад Комплект" (учредитель и директор Андрей Колесов, основная деятельность фирмы оптовая торговля) и "Универсал" (учредитель и директор Наталья Солдатова). Победителем признана фирма "Универсал", итоги подведены 5 мая.

В проекте концессионного соглашения указано, что эта баня имеет неудовлетворительное состояние — износ 60% (несмотря на то, что в течение трех лет ею занимался предприниматель Романов). Помещение расположено в одноэтажном кирпичном здании, площадь 201,6 кв. метра.Фирма "Универсал" должна будет инвестировать в нее около 3 млн рублей, причем реконструкцию надо завершить за 47 месяцев. Концессионная плата — 14 тыс рублей в год. Ее конкурент предложил провести реконструкцию за 24 месяца, плата — 12,7 тыс. рублей.

В концессионном соглашении указано, что власти Бийска имеют право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств.

В 2014 году бийские власти передали в концессию еще одну баню - по ул. Красноармейская, 85/1, построенная в 1971 году. У этой бани 52 женских места и 56 мужских, площадь 1925,9 кв. метра.

А к бане "прилагались" еще и котельная, три гаража, здание прачечной и конторы. Победителем конкурса признана компания "Альп-Строй", учредителем и директором которой является та же Наталья Солдатова. Но на этот раз конкуренции не было: других желающих подать заявку не было. Фирма должна вложить 37,5 млн рублей.