В Бийском районе 4-летний мальчик утонул в канализационной яме

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, мальчик гостил у бабушки и играл с местными ребятами. Во время игры, оступившись, он упал сливную яму. Выбраться самостоятельно ребенок не смог и утонул.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время проводятся следственные действия, направление на выяснения всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщает "Бийский рабочий", мальчик воспитывался в благополучной семье. За ребенком должна была присматривать его 17-летняя родственница. После гибели мальчика она совершила попытку суицида. В настоящее время девушка в тяжелом состоянии находится в больнице.