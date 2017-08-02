В Бийском районе 4-летний мальчик утонул в канализационной яме

В Бийском районе погиб четырехлетний ребенок. Мальчик провалился в сливную канализационную яму. Трагедия произошла 1 августа в поселке Восточный.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, мальчик гостил у бабушки и играл с местными ребятами. Во время игры, оступившись, он упал сливную яму. Выбраться самостоятельно ребенок не смог и утонул.
По данному факту возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время проводятся следственные действия, направление на выяснения всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщает "Бийский рабочий", мальчик воспитывался в благополучной семье. За ребенком должна была присматривать его 17-летняя родственница. После гибели мальчика она совершила попытку суицида. В настоящее время девушка в тяжелом состоянии находится в больнице.
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