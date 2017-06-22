В бургерной "MAMA, Ya POEL" рассказали, почему не надо бояться кишечной палочки

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Сегодня, 15:16.
Потребитель

Директор барнаульской бургерной "MAMA, Ya POEL burgers" Иван Олишевский 21 июня объявил о том, что запускает проект "Открытая кухня". По определенным дням любой желающий сможет прийти на кухню заведения и посмотреть, соблюдаются ли там санитарные нормы. Поводом для запуска проекта послужил скандал, связанный с отравлением посетителей, которые поели в бургерной. Однако Олишевский озвучил свою точку зрения на ситуацию.

В Барнауле открылось заведение эксклюзивных бургеров .
В Барнауле открылось заведение эксклюзивных бургеров . Фото: Олег Богданов. altapress.ru

По словам Олишевского, после скандала количество клиентов в "MAMA, Ya POEL burgers" существенно уменьшилось. Насколько — он сказать затруднился, сославшись на то, что точные данные можно будет получить по прошествии месяца. Однако некоторые гости, по его словам, продолжают посещать бургерную и доверять ей, хотя тоже читали сообщения об отравлениях в СМИ.

Иван Олишевский подробно рассказал, как ситуация выглядела с его точки зрения.

Иван Олишевский,
директор "MAMA, Ya POEL burgers":

16 апреля в городскую больницу поступило два человека с предварительным диагнозом гастроэнтерит. Они предположили, что получили отравление в нашей бургерной. Инфекционное отделение, руководствуясь своими обязательствами, подало заявку в Роспотребнадзор, и после этого у нас произошла внеплановая проверка.

Олишевский пояснил, что гастроэнтерит — это воспаление слизистой кишечника и желудка. И он может быть реакцией на самые разные воздействия: прием лекарственных средств, употребление продуктов питания или алкоголя. Им также можно заболеть, если не помыть руки перед едой, или после контакта с зараженным.

Инкубационный период заболевания составляет от нескольких часов до пяти дней. Поэтому, по мнению Олишевского, точно утверждать, чем именно было вызвано отравление у пострадавших, нельзя.

Экскурсия по кухне бургерной "MAMA, Ya POEL burgers".
Экскурсия по кухне бургерной "MAMA, Ya POEL burgers".

Что касается результатов проверки, то Олишевский признал выявленные нарушения, однако подчеркнул, что они были не слишком серьезными. Ведь иначе заведение сразу бы закрыли, а ему только дали предписание устранить недоработки до декабря текущего года.

Работа в этом направлении ведется. Например, ведра для уборки санузлов уже подписаны, как и стол для разделки мяса птицы. А картонные коробки от входа на кухню убрали — это продемонстрировали журналистам во время экскурсии. Сотрудник предприятия, который не прошел медосмотр вовремя, по словам Олишевского, теперь это сделал.

Несмотря на выявленные нарушения в работе заведения, бургеры и напитки, прошедшие проверку, соответствовали требованиям технического регламента таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Олишевский предоставил в подтверждение акт проверки. "Наша продукция безопасна и не несет вреда здоровью", - сказал он.

Экскурсия по кухне бургерной "MAMA, Ya POEL burgers".
Экскурсия по кухне бургерной "MAMA, Ya POEL burgers".

Кишечную палочку, которая могла стать причиной отравления, по его словам, на предприятии не нашли.

Иван Олишевский,
директор "MAMA, Ya POEL burgers":

Патогенных кишечных палочек, которые могут стать причиной отравления, на нашем предприятии не выявлено. Если бы они были, нас бы тут же закрыли. Кишечная палочка всюду. У меня на руках сейчас есть кишечная палочка, у вас на руках есть кишечная палочка. Ее не выявят только если обработать поверхность дезраствором и тут же взять пробу. А через пять минут на этой поверхности кишечная палочка снова будет. В условиях работающего предприятия мы не можем каждые пять минут проводить такую обработку.

По словам Олишевского, он разговаривал через соцсети с пострадавшим от отравления. Тот сказал, что уважает предпринимателя, ему нравятся его заведения и зла он не держит. А произошедшее считает "стечением обстоятельств".

Экскурсия по кухне бургерной "MAMA, Ya POEL burgers".
Экскурсия по кухне бургерной "MAMA, Ya POEL burgers".

Иван Олишевский,
директор "MAMA, Ya POEL burgers":

Мы усилили контроль всех наших процессов. Более скурпулезно и очень бюрократично стали подходить к документообороту внутри организации, у нас теперь все в журналы фиксируется, все четко по времени. И наши бургеры как были, так и остаются безопасными и вкусными.

Олишевский также привел несколько цифр и фактов, связанных с публикацией итогов проверок Роспотребнадзора в СМИ.

Иван Олишевский,
директор "MAMA, Ya POEL burgers":

С апреля по июнь Роспотребнадзор провел более 1 тыс. проверок в Алтайском крае — это информация с его сайта. Из них более 800 были внеплановыми, как и наша. 957 проверок выявили нарушения. Новость прошла только про нашу проверку. Это просто цифры и факты. Дальше можно рассуждать, размышлять, но мы не будем этого делать.

Экскурсия по кухне бургерной "MAMA, Ya POEL burgers".
Экскурсия по кухне бургерной "MAMA, Ya POEL burgers".

В рамках проекта "Открытая кухня" посетить кухню бургерной "MAMA, Ya POEL burgers" сможет любой желающий по записи. Экскурсии будут проводиться по определенным дням только в назначенное время.  

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