В бургерной "MAMA, Ya POEL" рассказали, почему не надо бояться кишечной палочки

По словам Олишевского, после скандала количество клиентов в "MAMA, Ya POEL burgers" существенно уменьшилось. Насколько — он сказать затруднился, сославшись на то, что точные данные можно будет получить по прошествии месяца. Однако некоторые гости, по его словам, продолжают посещать бургерную и доверять ей, хотя тоже читали сообщения об отравлениях в СМИ.

Иван Олишевский подробно рассказал, как ситуация выглядела с его точки зрения.

Иван Олишевский,

директор "MAMA, Ya POEL burgers":

16 апреля в городскую больницу поступило два человека с предварительным диагнозом гастроэнтерит. Они предположили, что получили отравление в нашей бургерной. Инфекционное отделение, руководствуясь своими обязательствами, подало заявку в Роспотребнадзор, и после этого у нас произошла внеплановая проверка.

Олишевский пояснил, что гастроэнтерит — это воспаление слизистой кишечника и желудка. И он может быть реакцией на самые разные воздействия: прием лекарственных средств, употребление продуктов питания или алкоголя. Им также можно заболеть, если не помыть руки перед едой, или после контакта с зараженным.

Инкубационный период заболевания составляет от нескольких часов до пяти дней. Поэтому, по мнению Олишевского, точно утверждать, чем именно было вызвано отравление у пострадавших, нельзя.

Что касается результатов проверки, то Олишевский признал выявленные нарушения, однако подчеркнул, что они были не слишком серьезными. Ведь иначе заведение сразу бы закрыли, а ему только дали предписание устранить недоработки до декабря текущего года.

Работа в этом направлении ведется. Например, ведра для уборки санузлов уже подписаны, как и стол для разделки мяса птицы. А картонные коробки от входа на кухню убрали — это продемонстрировали журналистам во время экскурсии. Сотрудник предприятия, который не прошел медосмотр вовремя, по словам Олишевского, теперь это сделал.

Несмотря на выявленные нарушения в работе заведения, бургеры и напитки, прошедшие проверку, соответствовали требованиям технического регламента таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Олишевский предоставил в подтверждение акт проверки. "Наша продукция безопасна и не несет вреда здоровью", - сказал он.

Кишечную палочку, которая могла стать причиной отравления, по его словам, на предприятии не нашли.

Иван Олишевский,

директор "MAMA, Ya POEL burgers":

Патогенных кишечных палочек, которые могут стать причиной отравления, на нашем предприятии не выявлено. Если бы они были, нас бы тут же закрыли. Кишечная палочка всюду. У меня на руках сейчас есть кишечная палочка, у вас на руках есть кишечная палочка. Ее не выявят только если обработать поверхность дезраствором и тут же взять пробу. А через пять минут на этой поверхности кишечная палочка снова будет. В условиях работающего предприятия мы не можем каждые пять минут проводить такую обработку.

По словам Олишевского, он разговаривал через соцсети с пострадавшим от отравления. Тот сказал, что уважает предпринимателя, ему нравятся его заведения и зла он не держит. А произошедшее считает "стечением обстоятельств".

Иван Олишевский,

директор "MAMA, Ya POEL burgers":

Мы усилили контроль всех наших процессов. Более скурпулезно и очень бюрократично стали подходить к документообороту внутри организации, у нас теперь все в журналы фиксируется, все четко по времени. И наши бургеры как были, так и остаются безопасными и вкусными.

Олишевский также привел несколько цифр и фактов, связанных с публикацией итогов проверок Роспотребнадзора в СМИ.

Иван Олишевский,

директор "MAMA, Ya POEL burgers":

С апреля по июнь Роспотребнадзор провел более 1 тыс. проверок в Алтайском крае — это информация с его сайта. Из них более 800 были внеплановыми, как и наша. 957 проверок выявили нарушения. Новость прошла только про нашу проверку. Это просто цифры и факты. Дальше можно рассуждать, размышлять, но мы не будем этого делать.

В рамках проекта "Открытая кухня" посетить кухню бургерной "MAMA, Ya POEL burgers" сможет любой желающий по записи. Экскурсии будут проводиться по определенным дням только в назначенное время.