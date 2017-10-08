В Дагестане задержан водитель, не пропустивший автомобиль министра МВД

Водитель автомобиля, преградившего дорогу кортежу министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова, доставлен в изолятор временного содержания.
Автомобиль заблокировали, а охранники главы МВД вытащили водителя из салона BMW, после чего пересадили его в служебную машину и увезли, сообщает Life. Очевидцы сообщают, что правоохранители сделали два предупреждающих выстрела.
Видеозапись опубликована очевидцами в сети, пишет ura.ru.
Между тем, о происшествии стало известно временно исполняющему обязанности главы республики Владимиру Васильеву.
"Я слежу за обстановкой. Я знаю. Я за это отвечаю", — прокомментировал врио главы Дагестана телеканалу 360.
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