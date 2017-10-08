В Дагестане задержан водитель, не пропустивший автомобиль министра МВД

Сегодня, 11:59.
Происшествия

Водитель автомобиля, преградившего дорогу кортежу министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова, доставлен в изолятор временного содержания.

Полиция.
Полиция. Фото: 22.мвд.рф.

Автомобиль заблокировали, а охранники главы МВД вытащили водителя из салона BMW, после чего пересадили его в служебную машину и увезли, сообщает Life. Очевидцы сообщают, что правоохранители сделали два предупреждающих выстрела.

Видеозапись опубликована очевидцами в сети, пишет ura.ru.

Между тем, о происшествии стало известно временно исполняющему обязанности главы республики Владимиру Васильеву.

"Я слежу за обстановкой. Я знаю. Я за это отвечаю", — прокомментировал врио главы Дагестана телеканалу 360.

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