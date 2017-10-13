В Доминикане обсуждают гибель полуголой россиянки

Очень эмоциональные сюжеты о несчастном случае транслируются на всех местных телеканалах.

В своих комментариях к новости доминиканцы считают виновным в гибели россиянки водителя автомобиля.

"Водитель должен быть признан виновным в непредумышленном убийстве, убийство, потому что вы записываете и сразу за рулем. Если бы он был сосредоточен на дороге, то увидел бы этот столб или знак, который убил эту женщину", — пишет один из жителей Доминиканы, пишет ura.ru.

10 октября в Доминикане погибла жительница Златоуста Челябинской области Наталья Бородина. В ехавшей на большой скорости машине она полуголой высунулась из окна, и в этот момент ее голову снес дорожный знак. За рулем машины находилась ее 32-летняя подруга с Украины Иванна Бойрачук. Женщина не следила за дорогой, а снимала Наталью на сотовый телефон, что и стало, скорее всего, причиной несчастного случая. После инцидента Иванна отвезла свою подругу в больницу, но вскоре Наталья скончалась. Бойрачук была задержана полицией, и выяснилось, что она находилась за рулем в пьяном виде. Но после дачи показаний Бойранчук отпустили, отметили источники телеграм-канала Mash. По данным собеседника канала в правоохранительных органах республики, дело о гибели россиянки расследуется как несчастный случай.

У погибшей в Златоусте остались 80-летняя мама и сестра Юлия, которая воспитывает своего ребенка и 11-летнего сына Натальи, оставленного женщиной на попечение родным.

Известно, что в последнее время Наталья жила в Каннах. По одной версии, она торговала недвижимостью, по другой — и Бородина, и Бойрачук жили в Доминикане и занимались эскорт-сервисом.

В момент съемки женщины ехали с элитного пляжа Хуанийо, на который попасть непросто. Инцидент произошел неподалеку от резиденции Кап-Кана. У семьи Натальи Бородиной нет денег на то, чтобы забрать ее тело из-за границы. Скорее всего, Наталья будет кремирована в Доминикане.