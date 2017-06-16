В Госдуме отклонили проект ограничений зарплат топ-менеджеров госкомпаний

Госдума РФ отклонила законопроект об ограничении зарплат топ-менеджеров госкорпораций и компаний с государственным участием до уровня среднемесячного денежного вознаграждения президента РФ, сообщает РИА Новости.
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом от "Справедливой России" Олегом Ниловым в феврале 2015 года. В этом же законопроекте он предложил установить предельное соотношение зарплат топ-менеджмента к средней зарплате остальных работников (кратность от одного до восьми).
"В результате принятый федеральный закон от 03 июля 2016 года № 347-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" в достаточной мере урегулировал вопросы ограничения оплаты труда руководителей и других руководящих работников с учетом различий в правовом статусе государственных (муниципальных) организаций и в принципах финансового обеспечения их деятельности", — цитирует агентство текст заключении комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Ранее в Госдуме отклонили аналогичный законопроект, внесенный членом комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Маргариты Свергуновой, входящей в состав думской фракции ЛДПР.
В январе депутаты-коммунисты предложили ограничить зарплату топ-менеджеров госкомпаний в России предельной ставкой оплаты труда федерального министра, который отвечает за отрасль, пишет polit.ru.
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