В Госдуме пожаловались на работу "Почты России" после пропажи служебного письма

Епифанова привела пример взаимодействия с "Почтой России". Она рассказала, что в конце июля отправила из Государственной думы законвертованный служебный документ в республику Коми. "Почтовое отправление к месту назначения не доставлено до сих пор, прошло три месяца, и боюсь, что оно не будет доставлено уже никогда", — сказала Епифанова.

По словам спикера, большинство жалоб граждан связанно именно с недоставкой по почте посылок, писем и бандеролей. При этом пропажа почтовых отправлений стала уже "нормой". Епифанова отметила, что по результатам соцопросов, минимум каждый 10 сталкивался со случаем пропажи.