В Госдуме пожаловались на работу "Почты России" после пропажи служебного письма

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова выступая с трибуны Госдумы во время обсуждения вопросов, связанных с работой "Почты России", пожаловалась главе Минкомсвязи Николаяю Никифорову на пропажу письма. Об этом сообщают "Известия".
Епифанова привела пример взаимодействия с "Почтой России". Она рассказала, что в конце июля отправила из Государственной думы законвертованный служебный документ в республику Коми. "Почтовое отправление к месту назначения не доставлено до сих пор, прошло три месяца, и боюсь, что оно не будет доставлено уже никогда", — сказала Епифанова.
По словам спикера, большинство жалоб граждан связанно именно с недоставкой по почте посылок, писем и бандеролей. При этом пропажа почтовых отправлений стала уже "нормой". Епифанова отметила, что по результатам соцопросов, минимум каждый 10 сталкивался со случаем пропажи.
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