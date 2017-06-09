В Госдуме предложили вернуть смертную казнь

"Я предлагаю, и это моя позиция, все-таки прописывать в приговоре и давать оценку о том, что применять меру наказания в виде смертной казни в отношении террористов, но отсрочить ее исполнение до момента как появится всеобщее осознание того, что эту меру наказания надо применять. Надо дать возможность судам принимать такие решения. Дать возможность судам назначать это наказание", — сказал Пискарев.

Он намерен обсудить свою идею с экспертами, в том числе с известными адвокатами. Депутат отметил, что поддержка такого предложения есть уже сейчас. По мнению главы комитета, Европа рано или поздно придет к пониманию того, что смертная казнь должна применяться, как высшая мера наказания.



Пискарев пояснил, что у него не сразу сформировалась такая позиция, однако за время службы в правоохранительных органах, после участия в расследовании террористических преступлений в Москве и других регионах, после общения с потерпевшими и с родственниками погибших от теракта возникло желание применять самые жесткие меры наказания в отношении террористов.

Ранее в Советском Союзе высшей мерой наказания была смертная казнь. В РФ смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение такой меры наказания преступников, ее альтернативой является пожизненное заключение, пишет bfm.ru.