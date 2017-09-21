В Госдуму внесли законопроект о выплатах россиянам с нефтяных доходов

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагают распределять между гражданами России часть доходов от добычи полезных ископаемых. Документ опубликован в базе данных парламента, пишет РБК.
Авторы предлагают с 2018 года распределять 20% доходов государства от добычи нефти и газа в пользу работающих граждан и пенсионеров. При этом официально трудоустроенные граждане должны проработать не менее 9 месяцев в текущем финансовом году. Также данным правом могут воспользоваться граждане, состоявшие на учете в центре занятости, но не получавшие пособие по безработице. Выплаты полагаются и тем, кто получал пенсию, имея "не менее пяти лет трудового стажа".
Авторы проекта рассчитали, что таким образом граждане смогут получить в 2018 году около 10 тыс. рублей. Каждый год депутаты хотят распределять на 2% больше доходов.
В правительстве не поддержали законопроект.
"Эти люди превращают всё это в треш. В совершенно дешевый хайп. Это абсолютно сознательное демагогическое, дешевое, бессмысленное хлопание крыльями", — прокомментировал "Известиям" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
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