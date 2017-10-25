"В гробу карманов нет". Центр исследований коррупции связал с Путиным 24 млрд долларов

Отдельный текст посвящен двоюродному племяннику президента Михаилу Шеломову: журналисты после разговора с ним сделали вывод, что он сам не в курсе некоторых активов, которыми владеет его компания, — ООО "Акцепт".

По данным издания, у большинства есть связанный с нефтегазовыми активами или деятельностью госкомпаний бизнес (Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, братья Аркадий и Борис Ротенберги). Однако троих из ближнего круга OCCRP выделяет, подозревая, что это "кошельки" Путина. Это Михаил Шеломов, Сергей Ролдугин и Петр Колбин. Виолончелиста Ролдугина связали с Путиным после публикации "панамских документов". Колбин упоминался в связи продажей элитной недвижимости бабушке бывшей гимнастки Алины Кабаевой.

Центр утверждает, что у троицы есть общие черты: их компании контролируют активы огромной ценности, при этом владельцы часто не в курсе, какие именно, но прилагают значительные усилия для того, чтобы объяснить свое богатство. С учетом их связей с президентом это заставляет задаться вопросами о том, чьи деньги они контролируют, считают в организации.

Сообщается, что Шеломов до сих пор работает на рядовой должности "старшего специалиста" в "Совкомфлоте". Если основываться на аналогичных предложениях о работе, доход Шеломова можно оценить в сумму менее 10 тыс. долларов в год. Однако у его ООО "Акцепт" журналисты нашли активов на 573 млн долларов.

При первом разговоре — весной нынешнего года — Шеломов был удивлен, услышав вопросы о горнолыжном курорте Игора под Петербургом. "Акцепт" владеет половиной компании, которая ведет строительство гоночной трассы в Игоре. В Игоре, по утверждению Reuters, прошла свадьба Екатерины Тихоновой, которую называют дочерью президента. Шеломов сам поднял трубку и был вежлив во время диалога, но при этом удивился: "Почему вы спрашиваете меня?". Когда ему напомнили о связи с Игорой, он ответил: "Я об этом слышал, но не более того". Он заявил, что его проект "пока на бумаге", а на месте строительства пока "пустырь".

По данным OCCRP, связанная с компаниями друзей Путина деятельность ООО "Акцепт" началась в 2004 году, когда компания получила у панамского офшора Santal Trading Corporation кредит в 18 млн долларов под 5% годовых без всякого обеспечения. В этом году "Акцепт" стал акционером банка "Россия", со временем нарастив долю до 6,1%. А также купил долю в страховой компании "Согаз". В 2013 году эта доля оценивалась почти в 200 млн долларов.

Еще более 320 млн ООО "Акцепт" контролирует через компанию "Платина", которую приобрело в ноябре 2009 года. Эту фирму OCCRP связывает с Аркадием и Борисом Ротенбергами — людьми, которые зарабатывают миллиарды на крупнейших госконтрактах. На днях Bloomberg сообщил, что "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга будет строить мост на Сахалин. Проект оценивается почти в 300 млрд рублей, официально о нем будет объявлено в начале 2018 года. Сейчас главный проект "Стройгазмонтажа" — возведение моста в Крым.

Для своего расследования OCCRP взяло комментарий у Уильяма Браудера, главы и сооснователя фонда Hermitage Capital. Он в России заочно арестован по обвинению в незаконном приобретении 200 млн акций "Газпрома". Браудер неоднократно называл Путина богатейшим человеком в мире. В комментарии для Центра по исследованию коррупции указал, что на имя Путина "не зарегистрировано ни цента (активов)", потому что он понимает, что в противном случае стал бы уязвим для шантажа.

Путин многократно опровергал наличие у себя несметных богатств. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну он заявил: "В гробу карманов нет".