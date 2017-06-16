"В какой-то мере чувствуешь себя самоубийцей": в Бийске назначили и.о. мэра

Александр Студеникин. Фото: altapress.ru. Александр Студеникин. Фото: altapress.ru. Вид на Бийск. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Необходимость назначения и.о. возникла после добровольной отставки предыдущего мэра Николая Нонко. Он, напомним, официально подал в отставку в связи с изменениями федерального законодательства, которые не позволяют занимать эту должность тем, у кого есть родственники за рубежом. А у Николая Нонко в США проживает сын с семьей.

По уставу Бийска после досрочной отставки главы администрации и.о становится первый заместитель. Однако Сергей Крыжановский, занимавший этот пост, также уволился. Таким образом, исполняющим обязанности по предложению мэрии стал Александр Студеникин, замглавы, руководитель управления ЖКХ. Он сообщил, что, получив предложение, не колебался. По его словам, никаких колебаний и быть не могло: дисциплинированность, выработанная за 20 лет работы на оборонном предприятии, не позволила бы ему отказаться.

Александр Студеникин,

и.о. главы администрации Бийска:

Обстоятельства, которые сложились, безусловно, для меня являются новым этапом жизни. Я сожалею том, что Сергей Станославович Крыжановский принял решение покинуть администрацию и уехать в Барнаул. Но как член команды, как гражданин, как житель города я не могу не взять ответственность, которую мне предложила администрация. Сейчас критический момент в городе. У нас сложилась непростая финансовая ситуация. На повестке дня стоят серьезные задачи, которые надо решить. Осознавая степень ответственности, я готов приступить к исполнению обязанностей. В какой-то мере чувствуешь себя самоубийцей, идешь по лезвию ножа. Понимая, что за один день, в короткий период времени решить все проблемы решить нельзя. Понимая, какой объем критики будет обрушен, я тем не менее не мог отказаться.

За кандидатуру Студеникина проголосовали почти все депутаты, за исключением одного воздержавшегося. Представитель ЛДПР предложил оценить степень мужества нового и.о. Глава депутатского корпуса Лидия Громогласова поздравила Студеникина, сказав, что она знает, какой это “тяжкий, непростой труд”, и выразила уверенность, что у нового и.о. все получится.

Лидия Громогласова,

глава Бийска:

Депутатами принято решение, которое направлено на стабилизацию как экономической, так и политической ситуации. Решение абсолютно верное. Человек с характером, имеет опыт, знания.

С большой долей вероятности Александр Студеникин может возглавить администрацию уже как глава города после выборов депутатов в сентябре.