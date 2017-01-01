В Камне-на-Оби собаки из психбольницы напали на ребёнка

В Камне-на-Оби собаки напали на маленького ребенка. Мальчика спасли случайные свидетельницы произошедшего, сообщает местная газета "Каменские известия".
Как рассказала изданию одна из участниц событий, она вместе с дочерью ехала на машине по ул. Первомайской. Впереди женщины увидели бежавшего мальчишку, за которым из двора пищеблока психиатрической больницы с лаем выскочили две собаки. Они накинулись на ребенка и свалили его в сугроб. Рев мотора и приближение авто заставили животных убежать, но мальчик успел перепугаться и плакал.
Женщины довезли испуганного ребенка до дома. Узнав об этом случае, корреспондент газеты проехал по маршруту следования мальчика и обнаружил все тех же собак, которые выбежали за ним из-за здания пищеблока психбольницы. Издание предполагает, что они живут на данной территории и их там прикармливают.
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