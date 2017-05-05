Фотофакты. В канун Дня Победы под Ельней поднят воин-барнаулец

Метка отряда "За Родину" - красная звезда. Фото: предоставлены ПО "За Родину" (Десногорск). Поисковый отряд на раскопе. Фото: предоставлены ПО "За Родину" (Десногорск). На раскопе. Фото: предоставлены ПО "За Родину" (Десногорск). На раскопе. Фото: предоставлены ПО "За Родину" (Десногорск). Медальон бойца. Фото: предоставлены ПО "За Родину" (Десногорск). Медальон Петра Титова. Фото: предоставлены ПО "За Родину" (Десногорск). Титов Петр Перфилович в Книге памяти Алтайского края. Фото: предоставлены ПО "За Родину" (Десногорск). Титов Петр Перфилович в Книге памяти Алтайского края. Т. 7, с. 381. Фото: предоставлены ПО "За Родину" (Десногорск). Сообщение поскового отряда "За Родину" в ВК. Фото: предоставлены ПО "За Родину" (Десногорск). Посковый отряд "За Родину". Фото: предоставлены ПО "За Родину" (Десногорск). Ельня. Фото: предоставлены ПО "За Родину" (Десногорск).

Сергей Гавриленко,

командир поискового отряда "За Родину":

2 мая в 2.30. Вчера Парусов Дмитрий нашёл двух бойцов, оба с медальонами, имена установлены! 4 мая в 3.09. Внимание: поиск родственников! Имена бойцов, которых нашел Парусов Дмитрий на "митинских" высотах:

Титов Петр Парфирьев...1913 г. р., красноармеец, повар. Уроженец: Алтайский край, Сорокинский р-н, д. Кокуй. Призван Барнаульским ГВК

Сообщить: Титова Анна Васильевна, Барнаул, Кирсарай, улица Паровозная, 62.

Пекельников Сергей Федорович, 1910 г. р., рядовой, Саратовская Кистиндейский р-он д. Сергеевка. Призван Кистиндейским РВК.

Сообщить: Пекельникова Н.Ф.

Первым на Алтае об этой новости от своего смоленского коллеги Сергея Гавриленко узнал командир краевого поискового отряда "Алтай" Николай Чайка. Он тут же передал информацию в наш проект "Книга памяти Алтайского края, том 10-й" и, посетовав, что не обнаружил в базах данных и Книге памяти Алтайского края воина с такими данными, попросил начать розыск родственников в Барнауле.

Мне удалось найти в Книге памяти по Барнаулу воина с похожими данными:

401820504

Информация из Книги Памяти

Фамилия ТИТОВ

Имя ПЕТР

Отчество ПЕРФИЛОВИЧ

Дата рождения/Возраст __.__.1912

Дата выбытия __.__.1942

Название источника информации Книга памяти. Алтайский край. Том 7, с. 381

Характерно, что в Книге памяти местом захоронения солдата указана д. Митино, в районе которой спустя почти 76 лет найдены останки.

В военном комиссариате по Железнодорожному, Октябрьскому и Центральному районам г. Барнаула подтвердили, что Титов Петр Перфилович, 1913 г. р., проживавший по адресу: пос. Кирсарай, ул. Паровозная, 62, действительно был призван Барнаульским ГВК в самом начале войны (25 июня 1941 г.) и отправлен к месту службы в команде № 1307...

Дальнейшее уточнение фронтовой судьбы солдата потребует дополнительных сведений и запросов. Тем не менее уже сейчас очевидно, что в его медальоне-"смертнике", в записи Книги памяти и в документах военкомата призыва речь идет об одном и том же человеке. Разницу в отчествах вполне можно объяснить тем, что в силу невысокой образованности в довоенное время люди, включая самих носителей, не делали разницы между похожими именами и отчествами. Как идентичные воспринимались тогда имена Егор, Георгий и Григорий, Данил и Даниил, Порфирий и Перфилий, Прокопий и Прокофий и производные от этих имен отчества.

Вероятнее всего, отчество воина-барнаульца было Порфирьевич, а не Парфирьевич или Перфилович. Но даже фамилии, имени, места рождения, призыва и гибели солдата, ФИО и адреса проживания его жены достаточно для того, чтобы начать розыск родственников Петра Титова, сражавшегося в 1941-м в составе 107-й стрелковой дивизии за освобождение Ельни.

Будут в истории этого города воинской славы и новая оккупация, и новое освобождение, но та победа в первый год войны, в которой родилась советская гвардия, очень дорого стоит.

Всех, кто что-либо может сообщить о семье и потомках красноармейца Петра Титова, просим откликнуться по телефонам 8(3852)38-43-91 или 8(913)217-08-21, по электронной почте: tadmit2009@yandex.ru или в комментариях под этой заметкой.