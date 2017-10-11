В Казахстане самолет сел "на брюхо" из-за стаи птиц

Инцидент произошел 10 октября, когда самолет выполнял облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Причиной случившегося могло стать столкновение воздушного судна со стаей птиц.

Самолет производил технический облет аэропорта — проверялись навигационные и другие наземные службы. Во время полета стая птиц столкнулась с самолетом. Сейчас там работает специальная комиссия. Остатки птиц находятся на лобовом стекле и других частях самолета.

На борту самолета находились три члена экипажа. Никто не пострадал. ВПП также не повреждена, пишет "Росбалт".