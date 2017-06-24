В Китае после оползня без вести пропало более 140 человек

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Сегодня, 17:26.
Происшествия

В китайской провинции Сычуань сошел оползень. По последним данным, в результате без вести пропали 141 человек. Об этом сообщает РИА Новости cо ссылкой на местное издание "Жэньминь жибао". Поиски на месте бедствия пока не дают результатов.

Китай.
Китай. Фото: michael davis-burchat, CC BY-ND 2.0, part from original.

Оползень сошел около одной из деревень провинции ранним утром в субботу. По предварительным данным, под завалами остались около 46 домашних хозяйств.

После нескольких часов поисково-спасательных работ из-под массы горных пород удалось извлечь только двух человек.

В мае оползень сошел в китайской провинции Фуцзянь. Обвал накрыл общежитие, где проживали рабочие, занятые на строительстве ГЭС. Тогда от бедствия погибли по разным данным от семи до 19 человек, больше 40 — пропали без вести.

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