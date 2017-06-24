В Китае после оползня без вести пропало более 140 человек

В китайской провинции Сычуань сошел оползень. По последним данным, в результате без вести пропали 141 человек. Об этом сообщает РИА Новости cо ссылкой на местное издание "Жэньминь жибао". Поиски на месте бедствия пока не дают результатов.
Оползень сошел около одной из деревень провинции ранним утром в субботу. По предварительным данным, под завалами остались около 46 домашних хозяйств.
После нескольких часов поисково-спасательных работ из-под массы горных пород удалось извлечь только двух человек.
В мае оползень сошел в китайской провинции Фуцзянь. Обвал накрыл общежитие, где проживали рабочие, занятые на строительстве ГЭС. Тогда от бедствия погибли по разным данным от семи до 19 человек, больше 40 — пропали без вести.
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