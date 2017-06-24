В Китае после оползня без вести пропало более 140 человек

Оползень сошел около одной из деревень провинции ранним утром в субботу. По предварительным данным, под завалами остались около 46 домашних хозяйств.

После нескольких часов поисково-спасательных работ из-под массы горных пород удалось извлечь только двух человек.

В мае оползень сошел в китайской провинции Фуцзянь. Обвал накрыл общежитие, где проживали рабочие, занятые на строительстве ГЭС. Тогда от бедствия погибли по разным данным от семи до 19 человек, больше 40 — пропали без вести.