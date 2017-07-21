Зураб Церетели закончил работу над скульптурой Роберта Рождественского

Памятник был сделан по инициативе дочерей писателя Екатерины и Ксении Рождественских.

"У меня очень много друзей замечательных. И один из них — это Зураб Церетели. Я обратилась к нему с большой просьбой, чтобы он что-то вот придумал и показал нам видение его, как он представляет папу", — рассказывала Екатерина.