Зураб Церетели закончил работу над скульптурой Роберта Рождественского

Зураб Церетели завершил работу над скульптурой Роберту Рождественскому, которую установят в Косихе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь поэта Екатерина Рождественская.
Памятник был сделан по инициативе дочерей писателя Екатерины и Ксении Рождественских.
"У меня очень много друзей замечательных. И один из них — это Зураб Церетели. Я обратилась к нему с большой просьбой, чтобы он что-то вот придумал и показал нам видение его, как он представляет папу", — рассказывала Екатерина.
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