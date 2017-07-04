В Красноярске погибли три человека от отравления неизвестной жидкостью

Красноярские полицейские устанавливают обстоятельства гибели трех человек в одном из гаражных массивов краевого центра.
Накануне в дежурную часть поступила информация об обнаружении четверых граждан без создания. На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили тело 52-летнего мужчины.
Еще трое пострадавших были госпитализированы. Позже скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина.
По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление неустановленной спиртосодержащей жидкостью.
Проводится проверка, пишут "Известия".
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