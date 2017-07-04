В Красноярске погибли три человека от отравления неизвестной жидкостью

Накануне в дежурную часть поступила информация об обнаружении четверых граждан без создания. На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили тело 52-летнего мужчины.

Еще трое пострадавших были госпитализированы. Позже скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина.

По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление неустановленной спиртосодержащей жидкостью.

Проводится проверка, пишут "Известия".