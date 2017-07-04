В Красноярске погибли три человека от отравления неизвестной жидкостью

30
Сегодня, 17:58.
Происшествия

Красноярские полицейские устанавливают обстоятельства гибели трех человек в одном из гаражных массивов краевого центра.

Настойка боярышника.
Настойка боярышника. Фото: Михаил Хаустов.

Накануне в дежурную часть поступила информация об обнаружении четверых граждан без создания. На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили тело 52-летнего мужчины. 

Еще трое пострадавших были госпитализированы. Позже скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина.

По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление неустановленной спиртосодержащей жидкостью.

Проводится проверка, пишут "Известия".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров