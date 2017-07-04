В Крым – райский уголок вместе с компанией "Авиафлот".

Группа компании "Авиафлот" - крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае ежедневно помогает своим клиентам получить оперативную консультацию с удобным и доступным вариантом туристического пакета. Сотрудники группы компаний "Авиафлот" имеют большой багаж знаний и профессиональный опыт. Они расскажут вам о преимуществах выбранного тура, а также подберут несколько вариантов поездки исходя из ваших пожеланий.

Сейчас одним из популярных летних туристических направлений является крымское побережье. Там есть все для полноценного отдыха: прекрасная природа, множество зелени, пальмы, Черное море, Азовское море, знаменитые крымские вина, богатое культурное наследие, достопримечательности и многое другое. А относительно низкие цены и отсутствие необходимости общаться на иностранном языке – дополнительные аргументы, чтобы поехать в Крым.

Преимущества отдыха в Крыму по сравнению с заграницей:

Чтобы отдохнуть на полуострове, не нужно оформлять визу, обменивать валюту. Природа и климат региона позволяют не только прекрасно отдохнуть, но и поправить здоровье, так как полуостров богат рекреационными ресурсами. Кроме того, в Крыму развито санаторное лечение по достаточно приемлемым ценам. В Крыму можно познакомиться с памятниками русской истории и культуры.

Крым – это райский уголок, посетив который вы никогда не забудете и не пожалеете о проведенном там отдыхе.

Система поиска туров на сайте компании "Авиафлот" - удобный способ оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента. После чего вам останется отправить заявку или позвонить в любой из 17 офисов "Авиафлот" по т. +7 (3852) 22-66-66

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66



