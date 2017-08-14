В крымском зоопарке львят назвали Царь, Матильда, Режиссер и Няша-Невменяша

Четыре белых львенка родились в парке львов "Тайган" в Крыму.
Как рассказал корреспонденту "Росбалта" основатель и директор парка Олег Зубков, детеныши получили имена по мотивам скандальной истории с фильмом "Матильда".
"В нашем парке родились очень редкие, белые львята. Мы решили назвать их на злобу дня, учитывая, что сейчас с фильмом режиссера Алексея Учителя борется Наталья Поклонская, наш злейший враг, который очень много горя сделал зоопарку "Сказка" и парку львов "Тайган", будучи прокурором Крыма. И мы назвали их Царь, Режиссер, Матильда и Няша-Невменяша — маленькая белая львичка. Да и вообще, имена красивые", — сообщил Олег Зубков.
В 2015 году директор Ялтинского зоопарка Олег Зубков писал письмо Владимиру Путину с просьбой защитить его от крымских силовиков. По словам Зубкова, ялтинский зоопарк "Сказка" и парк львов "Тайган" находились под угрозой закрытия и уничтожения. Прокуратура Крыма подала на парк львов судебные иски о закрытии входа, гостиницы и кафе.
В мае того же года Зубков заявил, что прокуроры довели обезьян до комы, чтобы проверить анонимку.
После отключения Украиной подачи электроэнергии в зимнее время животные в парках оказались на грани выживания. Зубков установил переданный ему во временное пользование дизель-генератор. Однако 2 декабря прокурор заявила, что генератор установлен незаконно. От холода в парке умерли два тигренка.
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