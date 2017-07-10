В Крыму массово гибнут дельфины

Азовский дельфин, азовка или морская свинья находится на грани исчезновения. Международный союз охраны природы присвоил виду статус "находящегося в опасном состоянии". В настоящее время к факторам сокращения численности относятся: браконьерство, эпизоотии, истощение кормовых ресурсов, загрязнение среды обитания.

В этом году ученые уже фиксировали массовую гибель дельфинов у берегов Черного моря. В мае тела 103 дельфинов были обнаружены в прибрежной зоне. Из них 31 тело были найдены в Крыму, а 72 — в Новороссийске. Точную причину гибели установить не удалось, пишет bfm.ru.