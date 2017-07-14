В Крыму мошенники взимают "курортный сбор"

Некоторые отдыхающие жалуются, что к ним подходят люди с непонятными удостоверениями и требуют заплатить курортный сбор.

Глава комитета напомнил, что подобный налог в качестве эксперимента будет введен в Крыму только в мае следующего года. "Взиматься он будет только в средствах размещения при заселении, поэтому никакие люди ни с какими удостоверениями подходить и требовать деньги ни сейчас, ни в 2018 году не будут", — подчеркнул Черняк.

Чиновник призвал путешественников, которые сталкиваются с подобными случаями, незамедлительно обращаться в полицию. "Уважаемые гости полуострова, ни в коем случае никому ничего не платите, несмотря ни на какие удостоверения и бумаги", — призвал Черняк, пишет Lenta.ru.

Госдума рассмотрела законопроект о курортном сборе в первом чтении в июне. Второе, основное чтение намечено на 14 июля.

Документ предусматривает эксперимент по введению такого налога в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Максимальная сумма сбора не должна превышать 100 рублей в сутки с человека. Полученные таким путем средства планируется направить на развитие туристической инфраструктуры регионов.