В Крыму мошенники взимают "курортный сбор"

Неизвестные лица пытаются взимать с путешественников в Крыму курортный сбор, заявил глава комитета республиканского парламента по туризму Алексей Черняк, сообщает РИА Новости.
Некоторые отдыхающие жалуются, что к ним подходят люди с непонятными удостоверениями и требуют заплатить курортный сбор.
Глава комитета напомнил, что подобный налог в качестве эксперимента будет введен в Крыму только в мае следующего года. "Взиматься он будет только в средствах размещения при заселении, поэтому никакие люди ни с какими удостоверениями подходить и требовать деньги ни сейчас, ни в 2018 году не будут", — подчеркнул Черняк.
Чиновник призвал путешественников, которые сталкиваются с подобными случаями, незамедлительно обращаться в полицию. "Уважаемые гости полуострова, ни в коем случае никому ничего не платите, несмотря ни на какие удостоверения и бумаги", — призвал Черняк, пишет Lenta.ru.
Госдума рассмотрела законопроект о курортном сборе в первом чтении в июне. Второе, основное чтение намечено на 14 июля.
Документ предусматривает эксперимент по введению такого налога в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Максимальная сумма сбора не должна превышать 100 рублей в сутки с человека. Полученные таким путем средства планируется направить на развитие туристической инфраструктуры регионов.
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