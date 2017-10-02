В Крыму спецслужбы пресекли деятельность экстремисткой организации

ФСБ прекратила в Крыму деятельность религиозной организации "Таблиги Джамаат", которая была признана экстремистской и запрещена в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике.

Деятельность международной группировки была пресечена совместно с МВД. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282.2 УК ("Организация деятельности экстремистской организации"). Проводится расследование, пишет Lenta.ru. Ранее вербовщиков экстремистской организации "Таблиги Джамаат" задержали в Казани и Московском регионе.