В Красноярске намерены запретить торговлю алкоголем по пятницам

Новый начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий планирует внести инициативу об объявлении пятницы на территории региона "днем трезвости", запретив продажу алкоголя в этот день.
Как сообщил в Facebook депутат регионального парламента Игорь Зайцев, об этом Речицкий заявил на сессии законодательного собрания края.
"Также он предлагает вновь открыть вытрезвители. В 2016 году 41,9% всех преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения", — передал Игорь Зайцев.
"Отличная инициатива! Которая приведет к увеличению покупок алкоголя впрок…", — прокомментировал в Facebook предприниматель Николай Григорьев. "И к покупке суррогатов или увеличению черного рынка. В 80/90-е этим таксисты "подрабатывали", — добавил красноярец Игорь Захаров. "Просто купят в четверг. Запреты ничего не решат!" — поддержала Елена Чумичева.
"Старается очень парень, крайне ему необходимо на новом месте отличиться! В пятницу запретят продажу алкоголя и пойдут с проверками: это ж сколько выявится нарушений, сколько "раскроется преступлений", сколько красивых отчетов полетит в столицу. И не важно что профессионалам в этой системе не находится места, не имеет значения, что ухудшается положение граждан. Важно "имитировать бурную деятельность" и написать красивый отчет — это помогает на доходном месте задержаться подольше", — прокомментировала психиатр Наталья Ясная, пишет "Росбалт".
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