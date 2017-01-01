В Красноярске намерены запретить торговлю алкоголем по пятницам

Как сообщил в Facebook депутат регионального парламента Игорь Зайцев, об этом Речицкий заявил на сессии законодательного собрания края.

"Также он предлагает вновь открыть вытрезвители. В 2016 году 41,9% всех преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения", — передал Игорь Зайцев.

"Отличная инициатива! Которая приведет к увеличению покупок алкоголя впрок…", — прокомментировал в Facebook предприниматель Николай Григорьев. "И к покупке суррогатов или увеличению черного рынка. В 80/90-е этим таксисты "подрабатывали", — добавил красноярец Игорь Захаров. "Просто купят в четверг. Запреты ничего не решат!" — поддержала Елена Чумичева.



"Старается очень парень, крайне ему необходимо на новом месте отличиться! В пятницу запретят продажу алкоголя и пойдут с проверками: это ж сколько выявится нарушений, сколько "раскроется преступлений", сколько красивых отчетов полетит в столицу. И не важно что профессионалам в этой системе не находится места, не имеет значения, что ухудшается положение граждан. Важно "имитировать бурную деятельность" и написать красивый отчет — это помогает на доходном месте задержаться подольше", — прокомментировала психиатр Наталья Ясная, пишет "Росбалт".