В лондонском метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие

В поезде лондонского метро на станции "Парсонс Грин" произошел взрыв. Об этом сообщают РИА Новости.
Очевидцы сообщили о панике на станции "Парсонс Грин". В результате взрыва пострадали несколько человек, многие получили ожоги. Поезд задымлен, на станции проходит эвакуация.
These photos apparently show what caused the explosion on the #London underground. pic.twitter.com/wFnVztnZrd— Strategic Sentinel (@StratSentinel) 15 сентября 2017 г.
По данным очевидцев, несколько человек получили ожоги лица. На место прибыли медики, пожарные и полицейские.
Как сообщают очевидцы, взорвался контейнер в одном из вагонов. Полиция подтвердила факт произошедшего, ведется расследование. Полиция не сообщила, рассматривают ли происшествие как теракт.
Witnesses report armed police presence at Parsons Green https://t.co/grroyZ2b2W pic.twitter.com/knJAQJNW0L— Metro (@MetroUK) September 15, 2017
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