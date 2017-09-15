В лондонском метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие

Очевидцы сообщили о панике на станции "Парсонс Грин". В результате взрыва пострадали несколько человек, многие получили ожоги. Поезд задымлен, на станции проходит эвакуация.

These photos apparently show what caused the explosion on the #London underground. pic.twitter.com/wFnVztnZrd — Strategic Sentinel (@StratSentinel) 15 сентября 2017 г.

По данным очевидцев, несколько человек получили ожоги лица. На место прибыли медики, пожарные и полицейские.

Как сообщают очевидцы, взорвался контейнер в одном из вагонов. Полиция подтвердила факт произошедшего, ведется расследование. Полиция не сообщила, рассматривают ли происшествие как теракт.