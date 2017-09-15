В лондонском метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие

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Сегодня, 16:15.
Происшествия

В поезде лондонского метро на станции "Парсонс Грин" произошел взрыв. Об этом сообщают РИА Новости.

Лондон. Англия.
Лондон. Англия. Фото: pixabay.

Очевидцы сообщили о панике на станции "Парсонс Грин". В результате взрыва пострадали несколько человек, многие получили ожоги. Поезд задымлен, на станции проходит эвакуация.

По данным очевидцев, несколько человек получили ожоги лица. На место прибыли медики, пожарные и полицейские.

Как сообщают очевидцы, взорвался контейнер в одном из вагонов. Полиция подтвердила факт произошедшего, ведется расследование. Полиция не сообщила, рассматривают  ли происшествие как теракт.

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