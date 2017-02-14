В Москве обнаружили мумию старушки, забытой родственниками на 6 лет

В ведомстве уточнили, что женщина жила замкнуто и почти не общалась с родными. По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В полицию обратились соседи пенсионерки, которые начали беспокоиться: женщина долгое время не выходила на улицу. Сотрудники полиции вскрыли дверь квартиры, в которой жила женщина, где и обнаружили тело умершей, передает телеканал "360"

Как сообщает РЕН-ТВ, женщина скончалась на диване и пролежала на нем в течение последующих 6 лет. Родственники старушки, недоумевают, как это могло выйти: 2010 году они писали заявление в полицию о том, что женщина пропала. При этом, по их словам, бабушка на протяжении 6 лет не получала пенсию.