В Москве обокрали на 2,4 млн рублей офис сознания Кришны

В полицию обратился президент Совета индуистских общин России и Ассоциации индийцев в России Санджит Кумар Джха.

Религиозный и общественный деятель, являющийся главой индийской общины Международного общества сознания Кришны, заявил, что неизвестный взломал замок входной двери и проник в офис общества, откуда похитил из сейфа денежные средства в размере 2,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Для розыска подозреваемого полицейским помогала служебная собака по кличке Блекбери Хауз Олеон.