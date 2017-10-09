В Москве обокрали на 2,4 млн рублей офис сознания Кришны

В Москве неизвестный украл из офиса религиозной организации 2,4 млн рублей, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
В полицию обратился президент Совета индуистских общин России и Ассоциации индийцев в России Санджит Кумар Джха.
Религиозный и общественный деятель, являющийся главой индийской общины Международного общества сознания Кришны, заявил, что неизвестный взломал замок входной двери и проник в офис общества, откуда похитил из сейфа денежные средства в размере 2,4 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Для розыска подозреваемого полицейским помогала служебная собака по кличке Блекбери Хауз Олеон.
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